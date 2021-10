Ricerca: Alma Mater e Ingv insieme per il nuovo Campus della Fisica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera all'accordo tra Università di Bologna e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che porterà alla nascita di un Campus della Fisica ospitato dall'Alma Mater. Con questo accordo, la sede della sezione di Bologna dell'Ingv andrà ad occupare circa 2.000 metri quadrati degli spazi del plesso Morassutti, in viale Berti Pichat 6, sede del dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi". Gli studiosi dell'Ingv- si legge in una nota -, implementando la ricerca di base e sperimentale nel campo della geofisica grazie ai suoi tre dipartimenti (Terremoti, Vulcani, Ambiente), collaboreranno con gli studiosi dell'Università di Bologna anche allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche nel quadro regionale dedicato ai Big data e all'Intelligenza artificiale. (segue) (Com)