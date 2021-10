Salerno: Tofalo (M5s), inchiesta si allarga, sindaco Napoli si dimetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tofalo ha aggiunto: "Quel che sta accadendo è un fatto gravissimo, la prova concreta dell'inadeguatezza di Enzo Napoli nel guidare un'importante Comune come quello di Salerno. Le indagini che hanno travolto l'amministrazione, in particolare alcuni dirigenti comunali e quella parte del sistema politico che governa la città da anni, è solo la punta di un iceberg su cui vanno accessi i riflettori della trasparenza". Quindi ha concluso: "Fotografiamo con sconcerto il livello di degrado in cui il Sindaco Napoli e la sua maggioranza hanno fatto sprofondare le nostre istituzioni comunali, si mettano l'anima in pace: con il Movimento 5 Stelle in Consiglio si volta pagina. Abbiamo smascherato la favola del buon amministratore. Auspichiamo che questa nuova giunta trovi la forza e la dignità per dimettersi: Salerno deve rinascere". "Nelle prossime ore chiederò di essere ricevuto dal Prefetto di Salerno per sollecitare soluzioni che possano garantire serenità alla città, prospettive di sviluppo e programmazione". (Ren)