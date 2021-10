Ambiente: De Petris (Leu), bene Sala, mettere fine a diaspora ecologisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione il sindaco Sala: la sfida della transizione ecologica delle città dove vive la stragrande maggioranza delle persone in Italia e nel mondo è cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici. Per questo motivo il Pnrr doveva contenere più risorse per i progetti Green delle città". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris. "E' altrettanto condivisibile il suo ragionamento sulla necessità di porre fine alla diaspora degli ecologisti e di dar vita tutti insieme a un soggetto politico forte che persegua caparbiamente, con passione e determinazione, una transizione verde e giusta. Sarebbe un contributo determinante a quella riorganizzazione di un campo largo del centrosinistra che deve fondarsi sui diritti, sull'innovazione, sulla transizione ecologica e sulla lotta a tutte le disuguaglianze. E certamente anche una legge elettorale proporzionale potrebbe indubbiamente essere molto utile a questo processo", conclude De Petris.(Com)