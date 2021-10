G20: al via corteo da Piramide, “Voi la malattia, noi la cura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito dalla piazza di Piramide il corteo contro il G20 che vede un migliaio di manifestanti tra Cobas, studenti, lavoratori della Gnk di Firenze, e diversi raggruppamenti politici della galassia della sinistra estrema. Così si presenta il raduno in piazzale Ostiense dove oggi si sono date appuntamento centinaia di persone scese in strada per protestare contro le politiche dei “grandi" della Terra che proprio oggi sono riuniti all’Eur per la riunione del G20. Il corteo, che è partito dopo le 15, percorrerà via Marmorata, lungotevere per poi lambire il circo massimo e terminare a Bocca della verità. Qui sono previsti flash mob e iniziative dei manifestanti. Tanti gli striscioni in piazza: da "Il futuro è nostro, l'alternativa al G20 siamo noi" dei lavoratori della Gkn, al "Voi il G20, noi il futuro" dei portuali di Genova. "Voi la malattia, noi la cura", ma anche "Stop brevetti vaccino di tutti" e "Insorgiamo". A presidiare la piazza un ingente dispiegamento di forze dell'ordine, con cordoni di agenti e vari blindati. Presente anche un elicottero a vigilare dall'alto sulla situazione e un mezzo con idrante. (Rin)