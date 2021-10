Covid: De Luca, non siamo in emergenza ma non possiamo rischiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non abbiamo ospedali congestionati né terapie intensive altamente occupate. Proprio perché non abbiamo emergenze dobbiamo fare in modo di non entrare in questa situazione. Dunque, igiene, mascherine e campagna vaccinazione. In altri Paesi d’Europa si cominciano a registrare altre varianti. E se non abbiamo copertura vaccinale rischiamo l’emergenza. La situazione non è tale da farci stare completamente tranquilli ma è bene guardare in faccia alla realtà. Non nascondere la testa sotto la sabbia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)