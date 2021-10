© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiuso hub vaccinale di Capodichino. Per mesi abbiamo avuto a disposizione il capannone dell’Atitech, ringrazio il titolare dell’azienda Gianni Lettieri per la disponibilità. Abbiamo impegnato 150 addetti. È stato un esempio nazionale di efficienza. Dobbiamo fare lo stesso nelle prossime settimane". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)