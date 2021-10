Covid: De Luca, all'aeroporto di Capodichino una famiglia inglese di positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri è stata fermata all’aeroporto di Capodichino tutta una famiglia inglese di positivi. Attualmente sono ospitati nel Covid center dell’ospedale del Mare. Quando in Gran Bretagna abbiamo diffusione enorme come in Belgio, Austria, in Francia e nell’Europa orientale è evidente che prima o poi arriverà anche in Italia anche se soglia di vaccinazione superiore agli altri Paesi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)