Sardegna: 5-7 novembre Archeologika a fiera Cagliari per promuovere turismo culturale (2)

- Al piano terra del palazzo dei congressi si snoderà un itinerario multimediale attraverso la preistoria e la storia sarda: dall'ossidiana all'epoca Romana. Le importanti vestigia del passato inscritte in maestose cornici naturali, spesso ancora nascoste agli occhi dei visitatori, raccontano la storia isolana in una mostra dall'importante base scientifica e dagli effetti scenografici sorprendenti. Per tre giorni e per 6 ore al giorno si susseguiranno una serie di conferenze tese ad illustrare al pubblico le ultime scoperte ed i più recenti studi sull'archeologia in Sardegna. Docenti universitari, archeologi e ricercatori saranno i protagonisti degli incontri. Le conferenze avranno una durata di mezz'ora ciascuna. I più importanti siti sardi avranno un punto dal quale per mettere a disposizione del pubblico l'illustrazione dei siti gestiti, le relative offerte commerciali e le novità. Hanno aderito le più importanti società di gestione di siti archeologici, museali e culturali della Sardegna. L'accesso alla fiera è gratuito. (Rsc)