Vaticano: Soddu nominato vescovo di Terni-Narni-Amelia

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Terni-Narni-Amelia monsignor Francesco Antonio Soddu, finora direttore nazionale di Caritas italiana, che prende il posto del rinunciatario monsignor Giuseppe Piemontese. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Francesco Antonio Soddu è nato il 24 ottobre 1959 a Chiaramonti, Arcidiocesi metropolitana di Sassari. Ha frequentato il Liceo classico Azuni di Sassari e successivamente ha studiato Filosofia e Teologia presso il Pontificio seminario regionale sardo di Cagliari. Ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia e la licenza in Teologia pastorale presso la Pontificia facoltà Teologica della Sardegna. È stato ordinato presbitero il 24 aprile 1985. Dal 1998 è canonico del Capitolo turritano. È stato componente del Comitato diocesano per il Giubileo del 2000, membro del Concilio plenario sardo nella terza sessione e segretario generale del Congresso eucaristico diocesano. Dal 2012 ad ora è stato direttore nazionale di Caritas italiana. (Civ)