- "Situazione inizia ad essere preoccupante, 650 positivi, stiamo registrando una tendenza all'aumento. 50 per cento in terapia intensiva non vaccinati ma l' altro 50 per cento è vaccinato con doppia dose quindi l'effetto del vaccino inizia ad esaurirsi ed è importante fare la terza dose". Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)