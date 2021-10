Sanità: M5s, riaprire pronto soccorso ospedale di Agropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha raggiunto già 40mila firme la petizione lanciata on line per chiedere la riapertura del Pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, la cui chiusura ha provocato disagi inaccettabili per i cittadini dei tantissimi comuni limitrofi. Una battaglia che, come M5s, portiamo avanti da tempo in Consiglio regionale. Con un'emergenza pandemica ancora in corso e un numero di contagi che sta tornando a salire in maniera preoccupante, non possiamo permetterci di tenere ancora chiuso un presidio che rappresenta un riferimento fondamentale nella rete di emergenza-urgenza per tante comunità. Per questa ragione e al fine di sollecitare un intervento immediato della Regione Campania, questa mattina abbiamo depositato in Commissione Sanità una richiesta di audizione, facendoci portavoce delle istanze e delle sollecitazioni dei sindaci dei Comuni di Agropoli, Torchiara, Laureana, Lustra, Prignano Cilento, Giungano, Capaccio Paestum, Perdifumo, Rutino, Cicerale e Ogliastro Cilento". È quanto hanno dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino e il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano. (segue) (Ren)