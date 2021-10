Sanità: M5s, riaprire pronto soccorso ospedale di Agropoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani – ha annunciato Cammarano – prenderò personalmente parte alla manifestazione pacifica davanti l'ospedale di Agropoli, organizzata dai familiari e dagli amici di Tommaso Gorga, la cui vita è stata spezzata a soli 15 anni a seguito di un tragico incidente stradale. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, l'ambulanza ha dovuto percorrere 50 chilometri per raggiungere l'ospedale di Vallo della Lucania. Non sappiamo se la vita di Tommaso si sarebbe potuta salvare, se lo avessero trasportato al vicino presidio di Agropoli. Ma non possiamo consentire che da tanti comuni si debba compiere un viaggio di circa un'ora per poter ricevere adeguata e tempestiva assistenza". (Ren)