Vaccini: De Luca, prepariamoci a campagna di massa per terza dose

- "Registriamo un altro cinquanta per cento di vaccinati anche con doppia dose. Vuol dire che capacità protezione vaccino si va esaurendo con passare dei mesi. Dobbiamo prepararci a terza dose e campagna di massa. Io l’ho fatta venerdì scorso e, toccando ferro, godo di ottima salute. Dobbiamo comprendere che man mano che passa il tempo, la soglia di protezione dimunisce al punto da non diminuire più contagio. Dobbiamo prepararci a ripeterle". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "In Italia e in Campania a maggior ragione usiamo Pfizer e ora anche Moderna: abbiamo uso di vaccini sicuri. Chi è vaccinato e a maggior ragione chi non lo è, mantenga comportamenti di prudenza. Sempre mascherina, attività di prevenzione igienica minima. Comportamenti necessari e preziosi per contenere il contagio".(Ren)