Vaccini: De Luca, avviata terza dose per sanitari

- "Ci avviamo verso stagione complicata, verso l’inverno. Dobbiamo prepararci a terza dose tutto personale scolastico. Dobbiamo ricominciare a vaccinare personale sanitario e soprattutto rischiamo una sovrapposizione di problemi Covid e influenza. Abbiamo già quasi completato la terza dose per ospiti Rsa. Abbiamo avviato per il personale sanitario. Ma avremo problema delicato per i bambini. Invito a fare vaccino antinfluenzale. Rischiamo di avere promiscuità tra bambini e pazienti Covid". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)