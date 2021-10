Sardegna: 5-7 novembre Archeologika a fiera Cagliari per promuovere turismo culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiama Archelogika la campagna della regione Sardegna che nasce con l'obiettivo di promuovere il turismo culturale sardo con particolare riferimento all'immenso patrimonio archeologico dell'Isola. Un percorso multimediale attraverso mille anni di storia sarda", ha detto l'assessore Chessa. La civiltà nuragica raccontata con un linguaggio divulgativo ma scientificamente rigoroso che rende adatta la mostra ad una fruizione per tutte le età. L'iniziativa è stata presentata stamane dall'assessore al Turismo Gianni Chessa che ha evidenziato come si debba "puntare con convinzione sul nostro immenso patrimonio archeologicoper attrarre visitatori nella nostra Isola, non solo nel periodo estivo ma per tutto l'anno". L'evento, che si compone di svariati elementi e si rivolge a diversi target, giungerà al suo culmine nei giorni 5, 6, 7 novembre prossimi. Durante le tre giornate, nel quartiere fieristico di Cagliari, saranno realizzati diversi eventi intorno alle tematiche archeologiche inerenti la Sardegna. (segue) (Rsc)