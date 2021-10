© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adeguamento dell'indennità dei sindaci inserito nella manovra "è un risultato politico molto importante, altamente apprezzabile e fortemente voluto dal Partito democratico. Un riconoscimento dovuto a tutte le sindache e i sindaci, primi referenti istituzionali sul territorio per ogni cittadino". Lo dichiara in una nota Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea Pd e sindaca di Marzabotto. (Com)