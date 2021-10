© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nasce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Avrà una dotazione di 100 milioni per il 2022, e di 200 milioni, a regime, dal 2023. Presto avremo la nuova legge sulla montagna, con la manovra iniziamo a rilanciare una strategia nazionale per valorizzare tanti territori italiani". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)