Viabilità: riaperto il tratto tra Castel S. Giorgio e Nocera Pagani in direzione Caserta

- Poco prima delle 14.30 sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, è stato riaperto il tratto compreso tra Castel S. Giorgio e Nocera Pagani in direzione Caserta precedentemente chiuso a causa di un tamponamento all'altezza del km 43,7, in corrispondenza di un doppio senso di circolazione per un cantiere in deviazione di carreggiata, correttamente installato e segnalato, all'interno della galleria S.Maria a Castello. Nell'incidente sono rimasti coinvolti 10 veicoli leggeri ed 1 mezzo pesante. Attualmente e si registrano 5 km di coda in direzione Caserta e 2 km di coda in direzione Salerno. Agli utenti che da Salerno sono diretti verso Caserta, si consiglia di uscire a Castel S. Giorgio, proseguire lungo la SR266 in direzione Nocera Inferiore, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A30 a Nocera Pagani; per gli utenti che da Caserta sono diretti verso Salerno, si consiglia di uscire a Nocera Pagani, proseguire in direzione Salerno lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A30 a Castel S. Giorgio. In una nota lo ha fatto sapere Autostrade per l' Italia.S (Ren)