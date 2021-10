Vaticano: Papa nomina monsignor Palmieri vescovo di Ascoli Piceno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Ascoli Piceno monsignor Gianpiero Palmieri, finora vescovo titolare di Idassa ed arcivescovo vicegerente di Roma, conferendogli il titolo di arcivescovo ad personam. La notizia arriva dalla sala stampa vaticana. Gianpiero Palmieri è nato il 22 marzo 1966 a Taranto, nell'omonima Provincia ed arcidiocesi metropolitana. Ha frequentato il Pontificio seminario romano minore e successivamente l'Almo collegio Capranica. È stato ordinato presbitero il 19 settembre 1992 per la diocesi di Roma. Ha conseguito la licenza in Teologia dogmatica presso la Pontificia Università gregoriana. Vari gli incarichi ricoperti. Nominato vescovo titolare di Idassa ed ausiliare della diocesi di Roma il 18 maggio 2018, è stato consacrato il 24 giugno successivo. Il 19 settembre 2020 è stato nominato arcivescovo vicegerente di Roma. Inoltre è delegato per il diaconato permanente, presidente della commissione regionale per le migrazioni della Conferenza episcopale laziale e membro della commissione Cei per il servizio della carità e della salute. (Civ)