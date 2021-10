Animali: Anci, impegno per rispetto adempimenti referendum abolizione caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come già accaduto per il referendum sulla legalizzazione della cannabis, l'Anci è stata sollecitata dal Comitato promotore del referendum per l'abolizione della caccia a proposito dei tempi ristretti per il rilascio da parte dei Comuni dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in formato digitale. "L'Anci - si legge in una sua nota - ha già provveduto a inoltrare un sollecito a tutte le amministrazioni comunali, affinché si impegnino a mantenere il termine di legge per il rilascio, che è di 48 ore dal momento della domanda. Nel frattempo, però, l'Anci si è anche già attivata per promuovere una soluzione legislativa che consenta di superare definitivamente le criticità sollevate dai comitati referendari". (Com)