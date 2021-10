Reddito cittadinanza: De Luca, bene correttivi, chi rifiuta lavori non prenda nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo massa di pensioni più alta d’Europa. Insostenibile per i giovani. Draghi ha imboccato strada giusta. Correttivi su reddito di cittadinanza, tutti d’accordo a dare sostegno a chi non può andare a lavorare: era inevitabile andare a stretta per eliminare distorsioni, speculazioni e non avere situazione conosciuta in estate. Non c’era più possibilità di trovare stagionali nel turismo e nella conservazione. Chi riceve due offerte di lavoro e le rifiuta non prende nulla". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)