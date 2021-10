Sud: Carfagna, parole Draghi incoraggiano, indicano "via della serietà" per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che le parole pronunciate oggi da Mario Draghi all’Its Antonio Cuccovillo raggiungano e incoraggino tutti i giovani meridionali, le loro famiglie che si sacrificano per farli studiare, e in genere ogni cittadino del Sud che in questi anni ha avuto la tentazione di gettare la spugna. Confermano la determinazione del governo nell’attivare il processo di convergenza tra Nord e Sud e la centralità delle nuove generazioni nel percorso riformista". Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. "Questo esecutivo non si esercita in promesse ma indica una strada concreta: la formazione tecnica, la valorizzazione del talento femminile, la moltiplicazione delle esperienze virtuose che il Mezzogiorno produce malgrado le difficoltà. E’ la 'via della serietà' che il Sud aspettava da tempo, che sostituisce ai sussidi le opportunità e alle concessioni i diritti", conclude.(Rin)