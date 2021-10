Sud: Nesci, Draghi sprona rilancio, in gioco crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del presidente del Consiglio Draghi "spronano il rilancio del Mezzogiorno, che può avvenire solo attraverso una capacità di spesa rapida ed efficiente". Lo dichiara la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci. "Stiamo mettendo in campo risorse e strumenti straordinari per il Sud, serve la massima collaborazione tra Stato ed Enti locali per attuare gli investimenti e non sprecare neppure un euro dei fondi stanziati. Abbiamo il dovere di cogliere l'enorme opportunità del Pnrr per ridurre il divario territoriale e far ripartire il Mezzogiorno: è in gioco la crescita di tutto il Paese", conclude. (Com)