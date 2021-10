Salerno: Tofalo (M5s), fare chiarezza su 'sistema' e cerchi magici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tofalo ha aggiunto: "È inopportuno che si avvii una consiliatura sotto questi auspici, se così fosse sarebbe un ulteriore danno per le attuali e le future generazioni, costrette ad andare a cercare fortuna lì dove è premiato il merito e non l'appartenenza politica. Lo sviluppo economico della città di Salerno è fermo da troppo tempo. Il sindaco si assuma la responsabilità politica di ciò che sta accadendo e ne tragga le conclusioni. Barricarsi all'interno del Palazzo, chiudendo le porte a cittadini e stampa per non dare spiegazioni, è un gesto irrispettoso verso tutta la città". Quindi ha concluso: "Prenda atto che una fase politica sta definitivamente terminando e lasci che Salerno torni ad essere la città di tutti i salernitani, una città libera". (Ren)