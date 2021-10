Pesca: a Catania gli Stati generali organizzati dal Mipaaf (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo giorno degli Stati generali catanesi sarà dedicato all’analisi del settore. Partendo dalle criticità riscontrate nell’ultimo periodo e insieme agli attori delle filiere si tracceranno le linee guida per riscrivere il futuro del settore in chiave sempre più green e sostenibile. Sarà l’occasione - conclude la nota - per misurarsi con le nuove sfide europee e le nuove opportunità che proprio la Ue mette a disposizione del settore della pesca e dell’acquacoltura come il Feampa, ma anche per portare all’attenzione di tutti il sostegno economico che il Mipaaf ha destinato: 20 milioni di euro stanziati per il settore ittico e acquacoltura. Si tratta di 15 milioni per le imprese del settore marittimo, 3 milioni e mezzo destinati all’acquacoltura ed 1 milione e mezzo per il comparto operante nelle acque interne attraverso le Regioni e le province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni. (segue) (Com)