Sardegna: 100 mila euro da città metropolitana Cagliari per strada Assemini-Sestu

- Via libera del Consiglio della città metropolitana di Cagliari a due proposte di intervento sulla messa in sicurezza della strada intercomunale Assemini-Sestu e sulla riqualificazione dell'area intercomunale situata tra la via Porto Botte e la via Sironi, in prossimità della fermata metro Caracalla a Monserrato. L'accordo di collaborazione tra Città metropolitana, comune di Assemini e comune di Sestu, sollecitato da tempo dalle due amministrazioni, è volto alla messa in sicurezza e adeguamento della strada intercomunale Assemini-Sestu, nata come strada vicinale e oggi diventata un importante snodo di collegamento a seguito della crescente presenza di attività artigianali e agricole e di strutture residenziali. Oltre a essere il principale asse tra Assemini e Sestu, la strada vicinale costituisce un collegamento diretto tra le strade statali 130 e 131, rappresentando il naturale snodo tra i centri del Sulcis-Iglesiente con la statale 131 e con l'area commerciale sviluppatasi a ridosso della ex 131 in territorio di Sestu, con il Policlinico Universitario e con i centri abitati in prossimità della statale 554. (segue) (Rsc)