L'Aquila: Meloni, Segre donna straordinaria, bene conferimento cittadinanza onoraria

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "bene la decisione del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Una donna straordinaria - continua la parlamentare in una nota - che ha messo la sua vita al servizio della testimonianza e della memoria. Una storia personale incredibile fatta di impegno e volta alla difesa della libertà". (Com)