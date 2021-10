Campania: Ciarambino (M5s), troppa inerzia del consiglio su Dfer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A un anno dalla nascita di questa legislatura e dalla disponibilità alla collaborazione che abbiamo manifestato e dimostrato nei fatti, dobbiamo purtroppo rilevare una profonda inerzia e una assenza di coinvolgimento del consiglio regionale su questioni cruciali, a partire dal mancato coinvolgimento sui progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo M5s Valeria Ciarambino: "Oggi in aula siamo stati chiamati a discutere di un provvedimento fondamentale per la programmazione delle politiche di questa Regione, che vive un momento di profonda crisi, ma che ha la possibilità di rialzarsi grazie alle risorse provenienti dal Pnrr. Pur dovendo prendere atto che ben poco è stato realizzato delle priorità individuate all'inizio di questa legislatura, siamo comunque in parte soddisfatti perché molte delle nostre proposte, relative a temi fondamentali per lo sviluppo della Campania, sono state approvate e inserite nella risoluzione di maggioranza. Sulla questione ambientale alcune importanti misure sono state recepite, anche se non possiamo fare a meno di rilevare che nelle oltre 400 pagine del documento il termine Terra dei Fuochi compare appena due volte". (segue) (Ren)