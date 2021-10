Maltempo: Papatheu (FI), interrogazione parlamentare per chiedere stato calamità per Catania e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho depositato oggi un’interrogazione parlamentare, indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere al governo la proclamazione dello stato di calamità naturale per le zone, a Catania e provincia, maggiormente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo delle ultime ore". E' quanto annuncia in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu. "Nel testo si chiede anche se l’esecutivo intenda prevedere stanziamenti straordinari, già nella prossima legge di Bilancio, per ristorare le imprese ed i soggetti coinvolti dai danni provocati dal maltempo - prosegue la parlamentare di FI -. Occorre fare presto, siamo di fronte ad una situazione veramente drammatica, con esondazioni, crolli, morti e dispersi. Per questo, oggi ho chiesto all’Aula del Senato di osservare un minuto di silenzio in onore delle vittime".(Com)