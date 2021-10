Clima: Europa verde, Sicilia sott’acqua e pensano al ponte sullo Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono terrificanti le notizie e le immagini che stanno arrivando in queste ore dalla Sicilia, dove un uomo ha perso la vita a Catania, annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio. Salgono a due le vittime in poco più di 72 ore e una donna è ancora dispersa. Mentre c'è ancora chi parla di ponte sullo stretto, queste sono le drammatiche condizioni in cui versa il sud Italia, distrutto dal dissesto idrogeologico. Cosa deve ancora accadere per far comprendere a chi ci governa che la crisi climatica sta già causando perdite di vite umane, danni economici e sociali enormi?". Lo dichiara, in una nota, il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli. (segue) (Com)