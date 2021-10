Clima: Europa verde, Sicilia sott’acqua e pensano al ponte sullo Stretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un costo delle calamità naturali, fino al 2018, di 308 miliardi di euro, l'Italia si sta trasformando in un paese tropicale che deve subire uragani e un'evidente fragilità idrogeologica legata alla forte cementificazione. Nonostante dei dati tragicamente eloquenti come gli 80 miliardi di danni causati dallo smog che, secondo l'agenzia europea dell'ambiente, produce, in Italia, 56 mila morti l'anno, l'erosione costiera che pesa 80 miliardi di euro l'anno, il consumo di suolo, tra il 2012 e il 2030 stimato da Snpa tra gli 81 e i 99 miliardi di euro, c'è chi vuole fermare la transizione ecologica, unica risposta a una crisi che mette a serio rischio il futuro" osserva Bonelli per poi aggiungere: "Il 'bagno di sangue' non è la transizione, come è stata definita dal ministro Cingolani, ma gli oltre 1.400 eventi climatici estremi in Italia nel 2021 dove l'effetto dei cambiamenti climatici con l'alternarsi di siccità e alluvioni è costato oltre 14 miliardi di euro in un decennio. Il governo - conclude - non può più rimandare: metta in campo gli strumenti economici di cui dispone per rendere socialmente desiderabile la transizione ecologica per provare ad arginare una crisi climatica che rischia di travolgere l'intero Paese". (Com)