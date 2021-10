Donne: Carfagna, incentivi per istituire centri anti-violenza in edifici confiscati a mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel bando da 300 milioni per il ripristino e la valorizzazione dei beni sequestrati alle mafie, ci sarà un "punteggio aggiuntivo", e quindi una corsia preferenziale, per i progetti volti a istituire Centri Antiviolenza. Lo ha annunciato oggi la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna in un messaggio agli assessori regionali alle Pari opportunità, riuniti con le ministre Mariastella Gelmini e Elena Bonetti per fare il punto sul Piano nazionale antiviolenza. "Trovo altamente simbolico - ha detto Carfagna - riconvertire edifici strappati ai clan in strutture di sostegno ai soggetti più fragili della nostra società, le donne abusate e i loro bambini". L’avviso pubblico sui beni confiscati, che prevede anche la selezione di progetti-pilota per 50 milioni, sarà pubblicato entro novembre. Il ministro ha invitato a migliorare l’intervento dello Stato in tema di prevenzione della violenza e sostegno alle vittime, concordando con la proposta di Mariastella Gelmini di estendere alle donne in concreto pericolo di vita il tipo di protezione previsto per i testimoni di giustizia. (Com)