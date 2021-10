Vaccino: Speranza, dosi ci sono, possiamo assicurare la terza a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci si può vaccinare con la terza dose a partire dai sessant’anni e il nostro invito a tutti è a farlo. A partire dal personale sanitario, dalle Rsa, ma a tutte le persone che hanno più di sessant’anni e per cui siano passati almeno sei mesi dal completamento del ciclo". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza a margine dell’inaugurazione della nuova Breast Unit del Policlinico Tor Vergata a Roma. Interrogato sulla disponibilità di vaccini in caso di una terza dose per tutti, il ministro ha chiarito che "non abbiamo nessun problema di scorte" che "le dosi ci sono e siamo in grado di assicurare la terza dose a tutti". (Rin)