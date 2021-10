© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini che stanno arrivando da Catania per il maltempo "lasciano senza parole". Lo scrive su Twitter Caterina Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, per poi aggiungere: "Tutta la mia vicinanza ai familiari delle vittime e un abbraccio a tutte le siciliane e i siciliani colpiti da quest’ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio la Sicilia". (Rin)