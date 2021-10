Maltempo: Palazzotto (Leu), alluvione a Catania ci fa scontare errori del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini che arrivano da Catania "fanno male. E ci mettono davanti ai nostri errori". A scriverlo in una nota è il deputato siciliano di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto. "La città è stata colpita da un'alluvione che non ha precedenti. Intere aree completamente sommerse da un fiume d'acqua. Da una parte - prosegue - subiamo i disastri del cambiamento climatico che moltiplica fenomeni estremi come quelli che hanno colpito la Sicilia orientale in queste ore, dall’altra paghiamo gli errori passati che ci fanno trovare ogni volta impreparati e che rendono le nostre città una trappola mortale. Tutta la mia solidarietà - conclude Palazzotto - alle catanesi e ai catanesi colpiti da questo disastro. Sarò al loro fianco per ripartire già da domani". (Com)