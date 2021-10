Terremoto: Decaro (Anci), ricostruire in Centro Italia non è più chimera ma certezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quella terribile esperienza i Comuni possono e devono rinascere più forti di prima - commenta in una nota il presidente dell'Anci nazionale Antonio Decaro -. Dopo anni di incertezze e di lungaggini burocratiche finalmente quelle macerie hanno smesso di fare paura. Oggi, grazie al lavoro del commissario straordinario, dei sindaci, della Protezione civile, che ringrazio fortemente, ricostruire non è più una chimera ma sempre più una certezza. Nell'ultimo anno sono state tante le decisioni prese e gli atti firmati che si sono trasformati nella possibilità per i sindaci di avviare cantieri, liberare siti distrutti e restituire a migliaia di cittadini dignità e fiducia. Ora dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione provando a individuare nuove risorse necessarie a sostenere la ricostruzione e a rafforzare i presidi di sicurezza sui territori". (segue) (Com)