Terremoto: Decaro (Anci), ricostruire in Centro Italia non è più chimera ma certezza (4)

- "Dopo la notevole accelerazione dell'ultimo anno, siamo di fronte a difficoltà del mercato dell'edilizia impreviste e non dipendenti dai poteri della governance della ricostruzione. E dopo aver censito per gran parte i danni privati e pubblici, disponiamo di un quadro ormai pressoché completo dell'enorme lavoro da fare per completare la ricostruzione", sottolinea Giovanni Legnini, commissario straordinario del governo alla ricostruzione. "La ricognizione avviata sui danni rende evidenti le reali dimensioni della catastrofe: ci sono almeno altri 50 mila edifici da riparare, e migliaia di opere pubbliche e chiese ancora da finanziare, per un costo di quasi 25 miliardi di euro", aggiunge Legnini auspicando un rinnovato impegno da parte di tutti. "È una condizione essenziale per garantire qualità e tempi ragionevoli della ricostruzione, ora che i territori dispongono di una nuova possibilità di rilancio, anche con il pacchetto sisma del Pnrr e le sue risorse specifiche per lo sviluppo delle aree colpite dai terremoti". (segue) (Com)