Campania: Cirillo (M5s), grazie a Regione rinascerà mercato ortofrutticolo Giugliano (Na)

- "Il mercato ortofrutticolo di Giugliano (Na), da sempre polo di eccellenza del settore agroalimentare a livello regionale, oltre che centro per il rilancio e la tutela di produzioni tipiche del made in Campania, potrà finalmente rinascere e riportato al suo splendore. Grazie alla mozione a mia firma, approvata all'unanimità, il centro agro alimentare di via Santa Maria a Cubito sarà presto oggetto di opere di rifunzionalizzazione e riqualificazione, che riguarderanno anche l'area in cui è ubicato, da anni in stato di forte degrado. Con questo atto abbiamo impegnato la Regione Campania a finanziare le opere di rilancio del mercato ortofrutticolo con le risorse appositamente previste dal Pnrr e dal nuovo ciclo di programmazione comunitaria, nonché mediante lo stanziamento di risorse regionali in coerenza con le attuali previsioni di bilancio". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, a margine della votazione della mozione a sua firma nell'aula del consiglio regionale.(Ren)