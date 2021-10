Campania: Aversano (M5s), fermata Tav anche ad Aversa (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 300mila i pendolari dell'agro aversano, tra lavoratori e studenti residenti in ben 20 comuni, alle prese ogni giorno con evidenti disagi per raggiungere le stazioni di Napoli, Afragola e Caserta, per poter usufruire del servizio di Alta Velocita. Basti pensare che la stazione Tav di Afragola dista a circa mezz'ora di auto dal centro di Aversa. Grazie a una mozione a mia firma, approvata questa mattina all'unanimità dall'aula del Consiglio regionale, impegniamo la Regione a dar vita a uno studio trasportistico, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, sulla fattibilità tecnica ed economica dell'attivazione del servizio di alta velocità, sulla tratta da Napoli a Roma, che preveda una fermata alla stazione di Aversa". Lo ha affermato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Aversano, a margine della votazione in aula della mozione a sua firma: "Con la mia mozione la giunta si impegnerà a prevedere la possibilità di garantire una o due corse giornaliere con transito al terminal di Aversa, lavorando ad accordi specifici con Trenitalia e Italo".(Ren)