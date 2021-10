Salerno: Tofalo (M5s), fare chiarezza su 'sistema' e cerchi magici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che emerge dalle dichiarazioni di Fiorenzo Zoccola è ciò che denunciamo da anni e che ci ha spinto a presentare un'alternativa politica valida per la città alle recenti amministrative. Al di là dell'aspetto giudiziario, che naturalmente farà il suo corso, c'è un serio problema politico che riguarda la città di Salerno. Siamo in assoluta emergenza democratica, a noi da tempo evidente, che oggi diventa nota a tutti". Lo ha dichiarato in una nota il deputato salernitano del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo che ha aggiunto: "I cerchi magici, le lunghe mani, i favori e le pressioni raccontate dai giornali in queste ore, rappresentano quel "sistema" che guida Salerno da decenni e che ha ingessato la città ed il suo sviluppo, rendendola ad appannaggio di pochi, in particolare di una sola famiglia e dei suoi sodali". (segue) (Ren)