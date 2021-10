Pesca: a Catania gli Stati generali organizzati dal Mipaaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvaguardia degli ecosistemi e regolamentazione del fermo pesca, uso sostenibile delle risorse, prospettive delle filiere ittiche e dell’acquacoltura, attenzione verso i consumatori. Sono questi alcuni tra i punti di confronto e di analisi che verranno sviluppati presso il Sal di Catania durante la due giorni di eventi "Blue day. Stati generali della pesca e dell’acquacoltura", promossi dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. E' quanto si legge in una nota. "Ringrazio il sottosegretario Battistoni per aver accolto la mia richiesta di organizzare gli Stati generali della pesca in Sicilia - sottolinea Toni Scilla, assessore dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della regione Sicilia, in apertura dei lavori -. Il governo Musumeci considera la pesca un settore economico portante e strategico per le politiche di sviluppo nel Mediterraneo. Questa due giorni contribuirà, attraverso un confronto franco tra mondo politico-istituzionale e armatori, pescatori e stakeholder, ad individuare le strategie e le politiche per assicurare benessere all’intero settore". (segue) (Com)