Pesca: a Catania gli Stati generali organizzati dal Mipaaf (4)

- "Negli ultimi vent’anni il settore della pesca ha subito profondi mutamenti - ribadisce Riccardo Rigillo, direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura Mipaaf -. La difesa della specificità del Mediterraneo, della sua peculiarità in termini di biodiversità ambientale e culturale, ha prodotto effetti e norme stringenti di cui oggi paghiamo le conseguenze. Con gli Stati generali vogliamo affrontare insieme alle marinerie, con i partner europei e i settori produttivi collegati, il cambiamento del settore della pesca e dell’acquacoltura. Sicuramente in ambito Ue c’è un forte richiamo al cambiamento. Quello che appare più evidente è l’approccio verso un’economia blu che unisca tutela dell’ecosistema, progresso del settore, occupazione e sostenibilità. La concretizzazione di questo nuovo corso è la strategia del Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura), un fondo da circa 1 miliardo di euro che promuove a livello europeo finanziamenti per sostenere e innovare tutta la filiera. Cogliendo attivamente le opportunità europee, il settore potrà centrare gli obiettivi dettati dalla Pcp (Politica comune della pesca), dal Green deal europeo e dalla strategia Farm to fork (ovvero dalla transizione verso un sistema alimentare europeo sostenibile)". (segue) (Com)