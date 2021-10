Legge Bilancio: Pd, dare certezze di lungo periodo a tutti i bonus edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al governo di continuare la riqualificazione del patrimonio edilizio, accompagnando la transizione energetica e rendendo sostenibili, omogenee e possibilmente strutturali le politiche di intervento in edilizia". Lo sottolinea la mozione depositata oggi a Montecitorio, che vede come prime firmatarie Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive, e Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente, e sostenuta da Debora Serracchiani, presidente del gruppo Pd alla Camera, e da numerosi deputati Pd. Questo, "attraverso proroga dei bonus (super bonus, sisma bonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione, eco bonus, bonus verde e bonus mobili) per il 2023 per condomini e case unifamiliari; garanzia di adeguata estensione temporale degli incentivi per beneficiare pienamente delle misure; resa strutturale dello sconto in fattura e della cessione del credito; inserimento del prezzario Dei, ovvero dei prezzi regionali, per tutti i bonus (facciate e ristrutturazione) che ad oggi non hanno massimali di riferimento; verifica periodica delle risorse utilizzate attraverso il monitoraggio dei bonus e l'analisi dell'Agenzia delle entrate ed Enea; affidamento ad Enea del compito di effettuare dell'aggiornamento delle tecniche e dei materiali utilizzati e ammessi alle agevolazioni, in particolare per l'efficientamento energetico e la ricerca di nuove soluzioni per installare il fotovoltaico nelle città storiche che necessitano anche interventi di messa in sicurezza antisismica; accesso agli incentivi agli immobili residenziali detenuti dalle Pa; adozione di una iniziativa legislativa per il riordino del sistema degli incentivi dando, a partire dal 2024, certezze di lungo periodo e prevedendone il decalage; introduzione in forma sperimentale, in relazione al Pnrr, di strumenti di incentivazione, anche non fiscali, per promuovere operazioni di rigenerazione urbana di edifici e aree dismesse, con particolare riferimento agli interventi di sostituzione edilizia, garantendo l'abbattimento di consumi energetici ed emissioni". (segue) (Rin)