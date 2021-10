Legge Bilancio: Pd, dare certezze di lungo periodo a tutti i bonus edilizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre 2021 - si legge inoltre nella mozione - gli investimenti dei proprietari di immobili per interventi realizzati con il superbonus sono risultati vicini a 7,5 miliardi di euro. Il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri stima che tale impegno di spesa possa attivare una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per 122.900 unità. Ad oggi tale impegno di spesa potrebbe contribuire alla formazione del 4,6 per cento degli investimenti totali previsti nel 2021 e alla formazione di 9,9 miliardi di Pil. Il 2021 potrebbe chiudersi con un impegno di spesa complessiva per interventi con superbonus di 9,350 miliardi di euro; si stima, in particolare, che la spesa per ecobonus possa raggiungere i 9 miliardi di euro e che gli impegni di spesa per sismabonus possa raggiungere i 350 milioni di euro. Una spesa di poco superiore a 9 miliardi può generare un livello di produzione aggiuntiva (all'interno di tutte le filiere) pari a 19,6 miliardi e un totale di oltre 153 mila nuovi occupati. Si tratta di cifre molto importanti ed è per questo che chiediamo l'impegno del governo". (Rin)