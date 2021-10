Sardegna: 100 mila euro da città metropolitana Cagliari per strada Assemini-Sestu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso l'accordo, la Città metropolitana assume l'impegno di predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica, per il quale nella seduta il Consiglio ha già stanziato100 mila euro, primo passo che consentirà di accedere ai finanziamenti per la realizzazione delle opere. Inoltre, con il via libera all'apposito protocollo d'intesa, si dà attuazione alle diverse interlocuzioni intercorse tra la Città metropolitana e i comuni di Cagliari e Monserrato per la riqualificazione dell'area condivisa tra i due enti, confinante a nord-est con la via Porto Botte, a sud-ovest con la via Mario Sironi e a sud-est con la fermata Caracalla della metropolitana di superficie. L'area si presenta in stato di completo abbandono e viene utilizzata come parcheggio per la sua vicinanza con la metro. Tale stato di incuria determina la presenza di polveri nella stagione estiva e di fanghiglia in quella invernale, con una conseguente sensazione di degrado a poca distanza dalla piazza del comune di Monserrato.Si tratta di un intervento sovracomunale complesso che richiede un'azione integrata dei tre enti. Il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato ieri uno stanziamento di 750 mila euro necessario per conferire l'incarico di progettazione e realizzare le opere, sulla base delle esigenze progettuali condivise con i Comuni di Cagliari e Monserrato. (Rsc) (Rsc)