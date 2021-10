Sardegna: Nas sequestrano 50 chili di carne scaduta destinati a mense ospedaliere di Oristano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano destinati ai pasti nelle mense ospedaliere di Oristano i 50 chili di prodotti scaduti a base di carne sequestrati dai Carabinieri del Nas in un centro cottura autorizzato. I controlli dei militari si sono concentrati sul rispetto dei requisiti: "igienico-sanitari e strutturali dei locali di preparazione dei pasti (lavorazione e cottura, laboratori, depositi alimenti, celle e armadi frigoriferi, servizi igienici, spogliatoi); la correttezza della gestione e conservazione degli alimenti e delle procedure di sicurezza alimentare, in relazione anche alla loro tracciabilità e agli aspetti connessi all'etichettatura". Verificata anche "la legittimità dell'affidamento in gestione del servizio alla ditta erogatrice e la relativa rispondenza dei menù alla tipologia degli alimenti somministrati; la regolare posizione di impiego dei dipendenti (possesso della documentazione attestante la frequenza di corsi specifici di formazione e idoneità dell'abbigliamento da lavoro previsto); il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione pandemica da Covid-19". L'operazione scattata in Sardegna è analoga a quelle portate avanti dai Nas in altre 118 strutture in tutta Italia. (Rsc)