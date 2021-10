Salerno: sequestrata autocarrozzeria abusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di San Cipriano Picentino ed i militari della locale stazione carabinieri, nell’ambito di controllo congiunto del territorio hanno ispezionato un’autocarrozzeria nel comune di San Cipriano (Sa). Secondo quanto accertato dai militari sarebbe emerso che il datore di lavoro non era in grado di documentare la loro regolare occupazione, né gli stessi hanno potuto esibire alcuna documentazione attestante la propria regolare presenza al lavoro e, pertanto, i militari hanno proceduto a segnalare l’irregolarità all’ispettorato territoriale del lavoro per i provvedimenti di competenza; uno dei lavoratori irregolari è risultato tra l’altro percettore del reddito di cittadinanza. Alla richiesta dei militari di esibizione dei titoli autorizzativi necessari per esercitare l’attività di autocarrozzeria in corso di svolgimento, il titolare della medesima non è stato in grado di mostrare alcuna documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività. Dai consequenziali accertamenti condotti con celerità dai militari è altresì emerso che: l’attività risulta cessata da diversi anni, mai registrata alla Camera di Commercio, mai iscritta all’Inps e che, infine, presso gli uffici comunali non risulta rilasciata autorizzazione per lo svolgimento della stessa. (Ren)