© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio impegno per Caserta continuerà anche in consiglio comunale, guiderò il centrodestra dai banchi dell'opposizione". Così Gianpiero Zinzi, consigliere regionale e candidato sindaco del centrodestra a Caserta nella tornata elettorale appena conclusasi, chiarisce il suo impegno politico per la Città a margine della seduta del Consiglio regionale svoltasi oggi.(Ren)