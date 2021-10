Campania: Ciarambino (M5s), troppa inerzia del consiglio su Dfer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Ebbene, tra i provvedimenti a nostra firma approvati, abbiamo ottenuto che ci sia un potenziamento dei controlli in situ sugli impianti antincendio nei siti di stoccaggio rifiuti e in tutti gli stabilimenti industriali, dove è elevato il rischio di incendio di materiali pericolosi, così da prevenire casi come l'ultimo disastroso rogo avvenuto in una fabbrica di materiale plastico ad Airola". Dunque ha spiegato: "Il piano strategico di investimenti nel settore agricolo e alimentare campano, la realizzazione di nuove residenze universitarie per gli studenti fuori sede, la revisione dell'offerta formativa regionale, focalizzandola sulle professioni legate alla green economy, il potenziamento del sistema di emergenza urgenza regionale con l'incremento di personale medico e infermieristico, l'adeguamento dei servizi di trasporti Eav con un programma di esercizio adeguato alle esigenze dei viaggiatori, l'incentivazione del trasporto marittimo quale strumento alternativo alla mobilità e la riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico con ricorso a incentivi fiscali previsti dalle norme nazionali, così da migliorare la qualità dell'abitare di tante famiglie. Proposte – ha concluso la capogruppo M5s - che auspichiamo possano essere tradotte al più presto in azione e in provvedimenti concreti, e di non ritrovarcele invece nero su bianco nel Defr del prossimo anno". (Ren)