Sardegna: 31 ottobre a Saline dei Conti Vecchi rivive antica tradizione sarda de Is Animeddas

- L'antica tradizione sarda de Is Animeddas, che si celebra alla vigilia della festa dei Santi, rivivrà per iniziativa del Fai - Fondo per l'ambiente italiano che propone Is Animeddas alle Saline, una speciale e misteriosa visita guidata per grandi e piccini alle Saline, bene in concessione alla società Ing. Luigi Conti Vecchi (Eni Rewind) e valorizzato dal Fai dal 2017. Domenica 31 ottobre, a partire dalle ore 15, una speciale visita guidata al Museo condurrà i più piccoli nelle varie sale alla scoperta della leggenda del Fantasma di Sale che vaga ancora oggi nelle stanze, tra gli impianti e le montagne di sale in cerca di consolazione. Al termine della visita, un laboratorio didattico aiuterà i bimbi a realizzare un oggetto in pasta di sale, un dono per gli spiriti buoni che, secondo la tradizione, durante la notte della vigilia dei Santi compiono la loro visita nel mondo dei viventi. (Rsc)